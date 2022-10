La brillante vittoria davanti al pubblico cagliaritano ha regalato la prima soddisfazione nella C Gold di basket all’Esperia Olimpia, che alle 16.30 di domani tornerà in campo, a Frascati, per il match valevole per la terza giornata di campionato.

Il Basket Club Frascati, dopo il rinvio al 26 ottobre del match della prima giornata col Ferentino, lo scorso weekend è stato battuto 73-63 sul parquet dei romani del San Paolo Ostiense, ma resta un avversario da non sottovalutare.

Il commento. “La partita di domani non sarà facile, sappiamo che affronteremo una squadra molto buona e che ci troveremo di fronte giocatori come Grilli e Bonessio, ottimi atleti che vantano trascorsi in categorie superiori”, spiega la guardia esperina Fabio Villani. “Abbiamo affrontato bene la settimana, mettendo da parte la vittoria col Viterbo, per noi fondamentale perché abbiamo dimostrato che con la nostra intensità difensiva possiamo mettere in difficoltà chiunque, anche una squadra che nell’ultima stagione era arrivata in finale playoff. L’entusiasmo era alto ma sappiamo benissimo che domani c’è un’altra partita e ciò che abbiamo fatto la settimana scorsa non conta più nulla: dobbiamo solo andare avanti e lavorare forte”.

La C Silver. La quarta giornata della “piccola serie A sarda” si giocherà interamente nella serata di domani.

Due i match in programma alle 18, entrambi a Sassari: Sef Torres-Uri e Cus Sassari-Il Veliero Calasetta, coi ragazzi di coach Sassu che inaugureranno il nuovo parquet del PalaCus turritano. Alle 18.30 la Manitech Elmas ospiterà i leoni del Sant’Orsola, reduci dalla sconfitta in casa dell’Olimpia, imbattuta capolista che osserverà un turno di riposo.

Il gran finale di giornata sarà il derby quartese tra Ferrini e Antonianum, che si giocherà alla Palestra Sant’Elena alle 19.30.

