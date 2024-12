Alla fine, dopo non poca fatica, la Figc del Sulcis Iglesiente è riuscita a organizzare la fase finale della 61esima edizione della coppa Santa Barbara di calcio, riservata alla categoria Allievi (classi 2008-2009), il più antico sardo per settore giovanile. Le gare di semifinale si terranno il 31 dicembre presso l’impianto sportivo della frazione di Cortoghiana.

Le semifinali sono Isola di Sant’Antioco contro Iglesias, quindi Fermassenti di San Giovanni Suergiu contro Carbonia. La finale si svolgerà il due gennaio allo stadio Zoboli di Carbonia. La scelta di Cortoghiana è caduta dopo una settimana di polemiche.

La Figc di Carbonia aveva da un mese ricevuto il nullaosta da parte del Comune affinchè le semifinali si disputassero il 26 dicembre allo Zoboli: i timori per le condizioni meteo registrate il 23 dicembre (che invece dal 24 dicembre erano radicalmente mutate in meglio) e il convincimento che servisse il nullaosta formale (giunto tuttavia il 24 dicembre) oltre che l’impegno verbale garantito dall’amministrazione comunale nell'incontro con la Figc, avevano spinto la dirigenza locale della Federazione a sospendere il torneo. Si ritorna dunque in campo il 31 dicembre.

© Riproduzione riservata