Ha giocato in Serie D per due stagioni, ora occupa un posto in Promozione. Il Castiadas di Guido Fenza sta nuovamente entusiasmando i propri sostenitori. Un buon avvio di stagione con otto punti in quattro gare e un quarto posto in classifica con Lanusei e Cus Cagliari. Nella rosa tanti giovani vogliosi di mettersi in mostra. Quella biancoverde è squadra solida, ben messa in campo che gioca la palla a terra come pretende il tecnico. Ha realizzato sei reti e vanta migliore difesa con un gol al passivo. Il nostro obiettivo è la salvezza», dice Fenza. «I risultati sono stati molto positivi anche perché ottenuti con squadre ostiche e di valore. Domenica prossima ci aspetta una trasferta difficile, ad Arzana contro l’Idolo».

In testa al girone c’è la Tharros che ha approfittato della sconfitta dell’Atletico Cagliari contro la Villacidrese. Una giornata con bottino magro per le cagliaritane. Infatti, le altre, Cus Cagliari e Pirri, hanno raccolto un solo punto. Non decolla il Sant’Elena che ha pareggiato tutte le quattro partite giocate. «La squadra sta facendo bene», dice il patron Luca Meloni. «Sono certo che le vittorie arriveranno».

© Riproduzione riservata