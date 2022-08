Ottimi segnali per la Costa Orientale Sarda (Serie D) in vista dell’esordio ufficiale di domenica prossima. Nel test contro lo Jerzu, la squadra di Francesco Loi si è imposta per 15 a 1. La differenza di categoria tra le due formazioni è netta. Nonostante questo i gialloblù hanno mostrato un bel gioco con ottime trame, passaggi corti e verticalizzazioni improvvise. Bene anche con riguardo alle distanze tra i reparti. Per la Cos hanno segnato Floris, al 10’, Nurchi al 14’, 29’ e 40’, Ladu al 21’, Demontis al 23’, Mancosu al 28’, 30’ e 39’, Piredda al 43’ Cossu al 50’, Moi al 57’, Loi al 69’, Piroddi all’81’ e Mereu all’83’. Per lo Jerzu, Carta al 25’. ''Una buona prova'', dice il presidente Stefano Boi, ''in vista delle gare che contano. Domenica ci aspetta la Nuova Florida, formazione ostica. Ci teniamo ad andare avanti in Coppa''.

