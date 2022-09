Primo pareggio stagionale ma, soprattutto, primo punto in trasferta per l’Olbia, che questo pomeriggio allo stadio “Brilli Peri” di Montevarchi ha bloccato la formazione locale sullo 0-0 al termine della sfida valida per la 2ª giornata del campionato di Serie C.

Come nel debutto vincente col Pontedera di domenica scorsa al “Nespoli”, all'esordio lontano dall'Isola il migliore dei bianchi è Gelmi, capace di mantenere la porta inviolata contro un avversario pericoloso, che a fine partita colpirà anche il palo con Jallow: decisivo in particolare il portiere di proprietà dell’Atalanta all’inizio del secondo tempo su Cerasani e Pietra.

Evanescente per contro in fase offensiva la squadra di Roberto Occhiuzzi, protagonista di una gara di sofferenza. I tiri verso l’estremo toscano Mazzini si contano sulle dita di una mano: da registrare contro l’Aquila Montevarchi – che, si dica, le ha provate tutte per riscattare davanti al proprio pubblico la sconfitta esterna dell’esordio contro il Gubbio – il tentativo di La Rosa nel primo tempo e, nella ripresa, l'occasione su palla inattiva di Contini sprecata da Brignani.

Gara tattica e nervosa, in cui i cartellini (alla fine saranno 7, 4 per i padroni di casa e 3 per gli ospiti) si sprecano. E in fin dei conti ai bianchi va bene così: da domani testa alla Vis Pesaro, attesa al “Nespoli” mercoledì nel primo turno infrasettimanale del torneo.

