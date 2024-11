Buon momento per il Vecchio Borgo Sant’Elia, formazione del Girone A di Prima Categoria. La squadra di Miro Murgia ha vinto quattro delle ultime cinque partite, portandosi in quinta posizione a cinque lunghezze dalla zona playoff. Anche in questa stagione la guida tecnica è stata affidata all’esperto Murgia, che pur di dare ancora una volta una mano alla società non si è tirato indietro.

Murgia, che nel ruolo di tecnico ha fatto e sta facendo un gran lavoro ottenendo sempre grandi risultati e soprattutto valorizzando tanti giovani del quartiere cagliaritano, tiene in particolare anche a curare il “progetto sociale” che riguarda bambini e ragazzi della zona. Domenica scorsa la vittoria sul difficile campo del Sestu. «Una vittoria importante contro un avversario forte», dichiara.

Nel prossimo turno, il Vecchio Borgo ospita il Quartu 2000: «Un’altra partita impegnativa. Cercheremo di ottenere il massimo come sempre».

