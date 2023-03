Nulla cambia in testa alla classifica del campionato di Eccellenza. Vincono Budoni e Latte Dolce che quindi restano appaiate in prima posizione. Si è giocata la 33esima giornata. La squadra di Raffaele Cerbone ha battuto (3-1) il San Teodoro, terzo in classifica addirittura a -17. Con lo stesso risultato i sassaresi si sono imposti contro il Monastir.

Seconda vittoria di fila per la Nuorese che torna pienamente in corsa per la salvezza. Cocco e compagni hanno abbattuto (3-0) al “Frogheri” la Tharros. E ora sono a -2 dalla zona playout.

Si allontanano dalla zona calda Villacidrese e Iglesias. La squadra di Graziano Mannu si è imposta (0-3) a Ossi con l’Ossese. L’Iglesias ha vinto (1-2) a Gavoi contro il Taloro. È terminato in parità (1-1) il derby Arbus-Carbonia. Ancora una sconfitta (2-1) per il Lanusei contro il Bosa. Al “Signora Chiara” di Calangianus, la Ferrini Cagliari si prende i tre punti. Uno a due il risultato finale. In corso Li Punti-Ghilarza (parziale al primo tempo 1-1). Ha riposato il Sant’Elena.

Sei gli incontri in Promozione. Nel girone A, Andromeda-Atletico Cagliari 2-0, Asseminese-Verde Isola 1-3, Guspini-Cortoghiana 0-0, La Palma-Gonnosfanadiga 1-3, Orrolese-Villamassargia 0-0.

Nel girone C in corso Luogosanto-Coghinas (parziale 0-0).

