Budoni, Carbonia, Latte Dolce e Tharros volano alle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza.

Si sono giocate oggi le gare di ritorno dei quarti. Il Budoni ha piegato (2-0) il Taloro Gavoi. La partita di andata si era conclusa 1-1. Le reti nel primo tempo di Santoro al 39’, Lancioni al 45’.

Il Latte Dolce ha eliminato l’Ossese, detentrice del trofeo. Sassaresi che hanno vinto (3-2) davanti al proprio pubblico come anche all’andata (0-3). Latte Dolce per due volte in avanti con Scognamillo e Padovani, sempre raggiunta dai bianconeri con due reti di Madeddu su rigore. Decisivo il gol di Grassi per gli uomini di Giorico.

Il Carbonia ha battuto (2-1) il Monastir. Primi 90’ erano terminati in parità (1-1). Protagonista Monteiro autore di una doppietta.

Sono stati necessari i calci di rigore per decretare la semifinalista tra Villacidrese e Tharros. Gli oristanesi hanno pareggiato nei tempi regolamentari i conti dell’andata (0-1) con la rete del solito Andrea Sanna. E poi hanno vinto (3-4) ai rigori.

Ecco la successione dei penalty: Fenu (Villacidrese): parato, Sanna (Tharros): gol, Figus (Villacidrese): gol, Lasi (Tharros): fuori, Llanos (Villacidrese): gol, Lai (Tharros): gol, Palermo (Villacidrese): parato, Fadda (Tharros): gol, Bruno (Villacidrese): gol e Atzori (Tharros): gol.

