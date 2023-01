Si completa domani la ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza. Il tabellone propone, alle 15, Budoni-Calangianus e Carbonia-Monastir (a Siliqua). Due incontri che erano stati posticipati per dar spazio alla finalissima di Coppa Italia tra Budoni e Carbonia.

Il Budoni ha il compito di rispondere alla vittoria di Nuoro del Latte Dolce. Ora i sassaresi hanno tre punti di vantaggio. Meloni e compagni puntano all’aggancio. Non sarà semplice contro il Calangianus, avversario ostico che attraversa pure un buon momento. Dirige Luca Sanna di Sassari.

A Siliqua, il Carbonia affronta il Monastir. Ai minerari servono punti per avvicinarsi alla zona playoff e cancellare la delusione della sconfitta di Coppa. Davanti la squadra di Madau che è in netta ripresa ed intende lasciare la zona retrocessione. L’Arbus, quartultima, è a soli tre punti con due gare in più. Arbitra Marco Spiga di Carbonia.

