L'Atlético di Cortoghiana ha un nuovo allenatore: il direttivo ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra che affronterà il prossimo campionato di Prima Categoria a Bruno Carrus.

Originario di San Giovanni Suergiu, 38 anni, Bruno Carrus ha conseguito l'abilitazione tecnica nel 2023 e lo scorso anno ha guidato gli allievi Astra Carbonia. Da calciatore ha militato nei campionati di Prima Categoria e Promozione con la Fermassenti, Antiochense, Iglesias, Atletico Narcao, Carloforte e Villamassargia.

Certamente una scommessa per il Cortoghiana che ha deciso di investire in Carrus per la valorizzazione dei giovani e suscitare entusiasmo e curiosità. Carrus ha preso il posto di Fabio Piras che ha risolto in modo consensuale il rapporto con il Cortoghiana.

