Il difensore Igor Da Luz Brondani, brasiliano, torna al Castiadas dopo essere passato un mese fa all'Arbus, giocando anche la gara pareggiata con l'Ilvamaddalena. Un pasticcio, con la cessione di Brondani che sarebbe stata portata avanti in maniera irregolare, tanto che il suo trasferimento all'Arbus ora è stato ritenuto non valido, col giocatore che è rientrato nel Sarrabus dove oggi è arrivato anche un attaccante argentino in vista della ripresa di un campionato nato davvero male, segnato dalla fuga di quasi tutta la rosa e dalla ricostruzione della squadra con giocatori soprattutto sudamericani. L'obiettivo è la salvezza dopo aver rischiato il ritiro dal campionato. Intanto la squadra continua ad allenarsi sotto le direttive di Virgilio Perra in vista della ripresa del torneo prevista, al momento per il 23 gennaio a Villacidro. Sul caso Brondani c'è stato il ricorso dell'Ilva che chiede la vittoria a tavolino.

