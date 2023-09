Incetta di medaglie per gli atleti di Capoterra ai Campionati del mondo di Taekwon-do Itf di Tampere, in Finlandia.

La delegazione azzurra, composta da 41 atleti, si è presentata alla massima competizione di Taekwon-Do con 12 rappresentanti sardi: tra loro gli atleti della scuola Adelante Capoterra - guidata dai maestri Silvia Farigu e Christian Oriolani - Manuel Lai, Giovanni Vitiello, Stefano Pilloni, Elisa Cadoni e Karen Caboni. Gli Azzurri hanno portato a casa 4 medaglie d’oro, 2 d’argento, e 7 di bronzo: notevole è stato il contributo degli atleti sardi.

Per Giovanni Montis, atleta e assessore allo Sport del Comune di Capoterra, il risultato dei mondiali di Tampere dimostra l’alto livello raggiunto dai capoterresi in questa disciplina delle arti marziali: «Misurarsi con 1100 partecipanti provenienti da 52 nazioni è una grande soddisfazione, arrivare poi a conquistare una medaglia è il coronamento di tanti sacrifici. Siamo molto felici per la medaglia d’oro conquistata da Silvia Farigu che – nonostante la recente gravidanza – si è prontamente rimessa in gioco riuscendo a confermarsi campionessa del mondo nella specialità forme: durante la cerimonia di apertura della manifestazione, ha avuto anche l’onore di essere premiata dal presidente della federazione per i numerosi successi conseguiti durante la sua carriera, che le consentono anche di entra nella hall of fame di questo sport. L’oro è arrivato anche per il duo Manuel Lai e Giovanni Vitiello nel combattimento tradizionale junior, dopo aver avuto la meglio sugli atleti irlandesi, polacchi, ucraini e rumeni: Stefano Pilloni, invece, ha conquistato il bronzo nella specialità forme».

Importanti risultati anche per gli altri sardi in gara in Finlandia: Pierluigi Tatti ha vinto la medaglia d’argento nel combattimento (63kg); Stefano Cadelano il bronzo nelle forme. Pierluigi Tatti ha conquistato anche un bronzo insieme a Nicola Zanda nella squadra di forme senior.

Buone prestazioni anche per Eleonora Cancedda, Mattia Casu e Filippo Mascia che però si fermano alle fasi eliminatorie.

