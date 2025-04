Dal +9 del 14' al -13 finale. La Brixia Brescia si conferma bestia nera della Dinamo Women che ha sempre perso in questa stagione. E' sconfitta anche nella prima gara dei playout salvezza: 77-64. Per la permanenza in serie A1 femminile diventa fondamentale la gara di ritorno in programma mercoledì al palaSerradimigni, altrimenti la squadra sassarese dovrà giocarsi tutto nell'ultimo turno con l'Alpo.

Davvero impensabile l'epilogo visto l'ottimo approccio della formazione di Restivo che è schizzata sul +8 e lo ha mantenuto sino al 14'. Poi le padrone di casa sono risalite e con un break da 18-6 hanno recuperato e chiuso avanti a metà gara: 36-33. Gara equilibrata sino al 31' con la Dinamo Women avanti di un punto. Brescia ha piazzato un altro parziale, ancora più imponente, di 19-2 e ha vinto il primo match.

Nella Dinamo Women 16 punti di Begic, che insieme a Toffolo e Natali ha giocato secondo il proprio standard. Sopttotono tutte le altre.

© Riproduzione riservata