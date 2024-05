La grande boxe ritorna a Sassari per il duello tra il pugile sassarese, il professionista Cristian Zara, già campione italiano ed europeo silver dei pesi gallo, e il nicaraguense naturalizzato in Spagna, Kevin Traña.

Un match valido per l’avvicinamento al titolo internazionale dei pesi super mosca che si potrebbe combattere proprio in Sardegna entro la fine dell’anno.

L’appuntamento sul ring allestito nella piazza Giuseppe Cominotti, nella frazione di Li Punti, è per domani, sabato 1 giugno a partire dalle 20, per l’incontro che si affronterà sulla distanza delle 6 riprese da tre minuti ciascuna. Zara, in forza alla scuderia promo boxe Italia ed allenato dal tecnico Claudio Iannarelli, ha voluto alzare l'asticella affrontando un pugile esperto ed impegnativo.

L'intera manifestazione pugilistica, organizzata dall'Asd Gymnasium boxe Sassari, in collaborazione con l'Asd Nord Ovest Academy e patrocinata dal Comune di Sassari, vedrà salire sul ring altri venti pugili isolani selezionati tra i migliori fighters dell’Isola.

© Riproduzione riservata