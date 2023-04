Botta dritta dell'armatore Adalberto Miani ha vinto in tempo reale la prima edizione della regata velica d’altura internazionale “Cagliari–Monaco”, inserita nella manifestazione “Cagliari-Montecarlo sea week”, organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Cagliari con lo Yacht Club Porto Rotondo e lo Yacht Club Monaco, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

Alle 6.55, l’Advance 66 ha tagliato il traguardo posto all’imboccatura del porto di Montecarlo dopo 64h 50’ 56” di navigazione. Una gara tutta al comando, fin dal via avvenuto lunedì pomeriggio al largo del porto di Cagliari.

Condotta dallo skipper Adamo Spinsante, Botta dritta ha navigato lungo le 360 miglia di percorso tenendo sempre a distanza di sicurezza Furibonda, lo Sly Yachts portato dall’armatore Giancarlo Vedelago con lo skipper Roberto Tamburelli, che ha tagliato il traguardo in tarda mattinata, con cinque ore di ritardo rispetto alla vincitrice.

Allo Yacht Club de Monaco si attendono le altre tre imbarcazioni rimaste in gara. Alle 19, lo yawl d’epoca Mariella (Falcone) risultava ancora a 29 miglia dal traguardo, mentre Free Emotions (Fadda) e Revolution (Bandino) avevano altre dieci miglia in più da percorrere. Tutte e tre viaggiano con vento leggero e, considerata la stabilità delle previsioni meteo, dovrebbero completare la regata domani mattina.

Due i trofei che i dodici velisti dell’equipaggio vincitore riceveranno per la “first line of honour”: il primo, per aver passato per primo il cancello di Porto Rotondo; il secondo per la vittoria assoluta in tempo reale.

«Siamo molto contenti della vittoria, l’equipaggio si è dimostrato di grande valore, abbiamo affrontato momenti duri davanti alle Bocche di Bonifacio, quando il forte maestrale ha anche causato un piccolo problema alla randa ricucita al volo grazie alla presenza del nostro velaio Zaoli. Dopo, abbiamo navigato in tranquillità, nel finale siamo stati fortunati a ritrovare la spinta del vento prima di Furibonda, che nel frattempo aveva recuperato», commenta lo skipper Spinsante.

© Riproduzione riservata