Campagna acquisti in grande stile per il Bonorva, che questa stagione dovrebbe militare nel girone C di Promozione. La squadra del presidente Fabio Pischedda, grazie anche all'arrivo di importanti sponsor, cambia tutto e si accinge ad essere tra le protagoniste del prossimo campionato. In difesa arriva dal Tempio l'argentino Ricardo Stechina, che sarà affiancato dall'ex Stintino Tomaso Nieddu. Tra i pali ingaggiato dalla Macomerese Gianluca Nieddu. Da esterno agirà l'altro nuovo arrivo Giacomo Cocco (ex Ghilarza). Novità anche a centrocampo, guidato in regia dall'argentino Fabrizio Torresi (ex Calangianus). Che sarà affiancato, in posizione più avanzata, dall'altro acquisto Marco Mura (ex Macomerese). Sempre nella zona centrale del campo rientra in biancorosso, dopo le esperienze di Bono e Macomerese, il turritano Andrea Mura. In attacco altri due importanti acquisti, entrambi argentini: Hernan Salazar, ex Arbus, ed Heber Chappino (quinta divisione argentina). A questi giocatori si aggiungerà qualche giovane e diversi giocatori della rosa dell'anno scorso, tra i quali il bomber Tore Deriu. In panchina è stato invece chiamato il tecnico sassarese Massimiliano Mura, reduce dall'esperienza con la Macomerese. "Sono stati ingaggiati giocatori importanti e quindi cercheremo di disputare un campionato di alto livello - spiega l'allenatore biancorosso - La squadra ha iniziato la preparazione martedì 16 agosto e vedo voglia e determinazione tra i miei giocatori. Il che lascia ben sperare per il futuro". Domani mattina alle 9 e 30 il Bonorva disputerà un'amichevole casalinga contro il Taloro Gavoi di Mario Fadda. La data dell'inizio campionato di Promozione è ancora abbastanza lontana: la prima giornata è fissata infatti il 2 ottobre.

