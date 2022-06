Panchina sistemata, salvo l'ingaggio a sorpresa di un altro italiano, ma quintetto da costruire quasi completamente, visto che l'unico presente è al momento l'ala Eimantas Bendzius che ha firmato per altre tre stagioni. La Dinamo deve mettere sotto contratto ancora cinque stranieri.

L'idea è di confermarne almeno un altro, forse anche due del gruppo che ha chiuso conquistando le semifinali scudetto.

Il nodo è la conferma del play Gerald Robinson, che può essere trattenuto solo con un ritocco di stipendio rispetto alla chiamata autunnale quando coach Bucchi lo volle per prendere il posto di Clemmons. Se non si chiude questa settimana, vuol dire che si stanno vagliando anche alternative.

Degli stranieri della passata stagione l'altro che ha buone possibilità di restare è la guardia-ala Filip Kruslin, mentre per il centro Miro Bilan la società sassarese entra in concorrenza con altri club europei.

Tra i nomi nuovi solo due rumors: il play-guardia Trey Kell, poco utilizzato da Milano ma 15 punti di media a Varese, e l'esterno Elijah Stewart, che ha giocato in Romania col Cluj Napoca e in Champions ha prodotto 13 punti con il 26% da tre e 4 rimbalzi. Fisicamente può dire la sua da guardia, ma come ala piccola sarebbe un passo indietro fisicamente rispetto a Jason Burnell, diretto a Venezia.

La situazione attuale.

Quintetto: x (Robinson?), x (Kell?), x , Bendzius, X

Panchina: x, Gentile, x (Kruslin?), Devecchi, Treier, Diop.

Allenatore: Bucchi

