Seconda vittoria consecutiva nel circuito mondiale giovanile per Lorenzo Carboni. Il tennista algherese, dopo il successo a Colomiers, ha vinto l'Itf di Blagnac, torneo di categoria J5.

Sul rosso francese, Carboni, accreditato della seconda testa di serie, ha esordito battendo 7-6(4), 6-3 il transalpino Mathis Seguin, per poi mettere in fila lo spagnolo Felipe Virgili Berini 6-3, 6-7(7), 7-5 negli ottavi di finale, il portoghese Rodrigo Fernandes 7-5, 6-3 nei quarti, e, in semifinale e finale due francesi, il numero 4 Michael Kouame 3-6, 6-3, 6-2, e Felix Balshaw 6-4, 4-6, 6-4.

In doppio, il ragazzo seguito dal Piatti Tennis Team, è arrivato in finale in coppia con Gianluca Carlini. Dopo aver battuto i francesi Bogdan Desy/Kouame (testa di serie numero 3) 3-6, 6-2, 10-8 e Alexis Berquier/Raphael Lessire 6-2, 7-5, hanno superato 4-6, 6-1, 10-5 i connazionali Niccolò Festini Mira/Federico Garbero, ha sfiorato il trofeo cedendo solo 6-7(6), 7-6(4), 10-8 al francese Maxime Contet e al belga Louis-Lou Lagenaken.

