Roberto Binaghi e Francesca Mostallino si aggiudicano la settima edizione dell'Open Lbj Shop sui campi del Tc Sarroch.

Nel tabellone maschile sono andate in finale le due teste di serie, entrate in lizza nelle semifinali: Binaghi (Tc Cagliari) battendo 6-1, 6-1 Stefano Zedda (Ct Decimomannu), e Dario Nicolini (Tennis Elmas) superando con un doppio 6-2 Daniel Matteo Lena (Ct Decimomannu). In finale, Binaghi ha regolato Nicolini 6-4, 6-1.

Stessa situazione anche nel femminile, con Sarah Patrizia Stoerbrauck (Tc Su Planu) brava a superare 6-4, 1-6, 6-3 in semifinale Sofia Del Balzo Ruiti (Ct Decimomannu), per poi cedere 7-6(8), 6-1 a Mostallino (Tc Cagliari).

Tra i Quarta, Naoyuki Hosokawa (Le Saline) l'ha spuntata 3-6, 6-3, 6-1 su Mikita Dzemukh (Poggio Sport Village), mentre la padrona di casa Martina Romeo ha battuto 6-4, 7-6(3) Alessandra Esu (Poggio).

Matteo Cabras (Tc Sarroch) e Zedda hanno vinto il doppio maschile superando 6-4, 6-3 la coppia del Poggio Alessandro Meloni/Dzemukh

Il doppio misto è andato alla coppia del Tc Cagliari che ha vinto i singolari, Mostallino/Binaghi, che hanno battuto 6-1, 6-2 Stoerbrauck e Gabriele Mudu (Poggio).

