L'Italia batte 3-1 la Francia nel match valido per la Billie Jean King Cup Qualifiers e si qualifica per le Finale sin programma a fine novembre. Sul green set del Campo Centrale del Tc Alghero, il terzo punto è arrivato grazie a Camila Giorgi che ha battuto Harmony Tan, preferita all'ultimo momento dal capitano Julien Benneteau all'esausta Alize Cornet, stremata dopo il match perso ieri contro Jasmine Paolini. Dopo i primi due game vinti dalla transalpina, è stato un monologo azzurro: 6-2, 6-0. Non disputato il singolare tra la Paolini e Oceane Dodin, si è giocato a risultato acquisito il doppio che ha visto il debutto in azzurro di Lucia Bronzetti, in coppia con Martina Trevisan, sconfitte 7-6 (4), 6-1 da Oceane Dodin e Kristina Mladenovic.

