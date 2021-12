Oberdan Biagioni è il nuovo allenatore del Lanusei (Serie D, girone G). Sostituisce l’esonerato Stefano Campolo. Ex calciatore professionista, ha indossato le maglie di Lazio, Udinese, Foggia, Brescia, Cosenza. Da l’allenatore ha guidato, tra le altre, Tivoli, Terracina, Ostiamare e, soprattutto, l’Olbia. “Sono contento di cimentarmi in questa nuova sfida”, ha detto attraverso il sito ufficiale della società. “Bisogna rimboccarsi le maniche e tutti dobbiamo dare qualcosa di più, in questo momento così delicato per tutti. La squadra ha una buona qualità, ora voltiamo pagina e cerchiamo di migliorarci per il girone che sta per iniziare. Sarà una bella sfida, con una società seria e una cittadina così attaccata a questi colori. Spero di ripagare la fiducia che è stata riposta in me e di riuscire a fare quello che io e la società abbiamo in mente. C’è da lavorare e c’è bisogno di voglia di riscatto, sono sicuro che troverò massima disponibilità”.

