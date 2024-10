A una settimana dal via, presentato all’Arboreto del Mediterraneo del Limbara dell’Agenzia Forestas, a Berchidda, il 21esimo Rally dei Nuraghi e del Vermentino, quinta e penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, valido anche per la Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. La manifestazione organizzata dalla Rassinaby Racing vanta una tripla titolazione tricolore in quanto abbinata al sesto Rally Vermentino Historicu (valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico per il Regionale) e al quinto Baja Terre di Gallura (penultimo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country Side by Side). Alla conferenza stampa di questa mattina, erano presenti il sindaco di Berchidda Andrea Nieddu, che ha fatto gli onori di casa, il vicepresidente e assessore al Bilancio e alla Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna Giuseppe Meloni, la responsabile del complesso forestale Alta Gallura di Forestas Valentina Arghittu, il presidente della Rassinaby Racing Pietro Calvia, il vicepresidente dell’Automobile Club Sassari Marco Pala, l’assessore del Comune di Tula Alessandro Pintadu, Roberto Brianda e Giuseppe Pinna della Rassinaby Racing.

Brianda ha illustrato invece i dettagli tecnici della gara e ringraziato gli oltre 160 commissari che saranno distribuiti lungo il percorso e tutti coloro che, a ogni titolo, contribuiscono alla sicurezza e allo svolgimento della manifestazione. Berchidda ospiterà partenza, arrivo, verifiche, shakedown, qualifying stage, direzione gara, parco assistenza e sala stampa. Venerdì 25 ottobre, dopo le libere (ore 7-8.30) e la qualifying stage delle Rally2 (2,44km, 8.56) e lo shakedown per le restanti vetture (10.15-12), alle 13.30 ci sarà la partenza cerimoniale. I concorrenti affronteranno per due volte la nuova “Erula-Tula” (14,13km, ore 14.13 e 16.43). Sabato 26, gli equipaggi in gara si misureranno con i doppi passaggi sulle speciali “Alà dei Sardi-Buddusò” (6,90km, 9.57 e 13.42), che toccherà il Monte Lerno, e “Pattada-Oschiri” (20.08km, ore 10.28 e 14.13), prova che include la vecchia “Filigosu”, in passato impiegata come speciale d’apertura.

Giuseppe Pinna ha illustrato gli eventi collaterali e in particolare la collaborazione Wac Arena Olbia, che ha portato la nascita della RaceRoom a Berchidda, sala con i simulatori in cui i concorrenti, dietro iscrizione gratuita, potranno gareggiare nell’E-Rally dei Nuraghi e del Vermentino e anche partecipare al Challenge , che darà la chance di sfidare i piloti Paolo a Diana, Valentino Ledda e il finlandese Jakko Lavio.

