I campionati italiani di categoria e quelli Assoluti si fanno sempre più vicini e, nell’attesa, il nuoto sardo dà dimostrazione di solidità in occasione dei campionati sardi riservati alle singole categorie, andati in scena lo scorso fine settimana a Sassari. Ancora una volta, gli impianti di Lu Fangazzu sono stati teatro di conferme, miglioramenti cronometrici e tecnici: tutti elementi che garantiscono la maturazione di un movimento che può crescere tanto.

In grande spolvero, dopo il dominio agli Assoluti, ancora una volta l’Esperia: il club cagliaritano di via Pessagno ha fatto suoi i titoli nella categoria Juniores e nella categoria Cadetti, con i punteggi di 459 e 122 punti. Punteggi ottenuti a suon di prestazioni convincenti su cui lavorare per i prossimi appuntamenti: tra gli esperini in maggior risalto spicca la giovanissima Junior Margherita Sanna che ha inanellato ben tre successi sui 50, 100 e 200 rana in 34’’05, 1’13’’66 e 2’48’’39 confermando quanto di buono mostrato agli Assoluti. Sempre tra gli Junior, per l’Esperia, molto bene Leonardo De Agostini primo sui 50 e 100 rana in 30’’74 e 1’07’’50, tra i Cadetti convincenti prestazioni per Alessandro Miglior secondo sui 50 (28’’43) e 100 dorso (1’01’’20) dietro un Gianluca Russu (Olbia Nuoto) in grande sempre spolvero, vittorioso con i tempi di 28’’06 e 58’’76, e per Sophia Dubois che si è imposta in varie distanze tra cui i 100 stile (59’’12) e 200 stile (2’10’’32).

Non solo Esperia, però: sono stati molteplici i giovani in grado di ben figurare tra cui le tre Juniores dell’Acquasport Valentina Ricuperato, Gioia Montiosci ed Elisa Pitzanti: per la Ricuperato è arrivato un bel personale sui 400 misti (5’12’’65), così come sui 200 farfalla per la Pitzanti (2’29’’32), mentre per la fondista Montisci tripletta di personalità sui 400 (4’41’’20), 800 (9’31’’94) e 1500 stile libero (18’10’’92). Un bel poker di successi è arrivato anche per il portacolori della Promogest Francesco Fenucciu sui 100 (53’’47), 200 (1’56’’85), 400 (4’05’’26) e 800 stile (8’31’’77). Si conferma sempre su ottimi livelli la padrona di casa Anna Conti (Sport Full Time) che tra le Senior ha vinto i 50 e 100 dorso in 30’’54 e 1’04’’23, confermando una maturità di approccio alla gara sempre più deciso. Per l’Olbia Nuoto bene Riccardo Anedda (Jm) primo sui 200 dorso (2’08’’92), il Cadetto Gianluca Russu nel dorso, e la Cadetta Claudia Tore oro sui 50 farfalla (29’’40) e medaglia d’argento sui 50 e 100 stile libero in 28’’86 e 1’02’’52.

