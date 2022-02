Non basta un ottimo Muravera sul campo della Vis Artena. Con un gol allo scadere i laziali superano (4-3) Nurchi e compagni. I sarrabesi nel primo tempo si erano anche portati avanti di due reti (1-3). Buon avvio della squadra di Francesco Loi che dopo 2’ rompe l’equilibrio: Demontis dalla sinistra serve Nurchi che calcia all’angolino, Manni è battuto. Immediata la reazione dei padroni di casa che al 14’ pareggiano con Paolacci che insacca di testa su corner di Capodaglio. Passo tre minuti e il Muravera è di nuovo avanti: Nurchi s’invola sul filo del fuorigioco e batte Manni in uscita. Alla mezzora i sarrabesi allungano: punizione di Demontis dalla sinistra e deviazione area vincente di Bregasi. Al 37’ Carbone accorcia le distanze ribadendo in rete una palla deviata dalla traversa su colpo di testa di Di Vico. Nella ripresa, al 9’ il 3-3 firmato da Contucci, di testa, su punizione di Capodoglio. Al 31’ Muravera in dieci per l’espulsione di Del Gaudio per doppia ammonizione. Al 44’ la beffa: sponda di Odianose per Lucchese che trafigge Floris.

Ottimo pareggio del Latte Dolce sul campo della Nuova Florida. Nel primo tempo i sassaresi meriterebbero il vantaggio. Le occasioni migliori sono di Cabeccia, Gianni e Cannas. A inizio ripresa alta occasionissima per Cannas. Poi il portiere dei sassaresi, Carboni salva su Persichini e Katseris. Al 37’ il Latte Dolce resta in dieci per l’espulsione di Medico per un fallo da dietro su Cesaretti. Nel recupero altri due salvataggi dell’ottimo Carboni su Oliana e Malano.

© Riproduzione riservata