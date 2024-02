Ha iniziato a giocare a tennis all'età di 4 anni e fra due giorni si toglierà una soddisfazione non da poco: Beatrice Tuveri, dieci anni, tennista in erba del TC Carbonia è stata infatti convocata per il 16-17-18 febbraio a Napoli per il raduno macroarea Sud Italia under 10 della Federazione Italiana tennis.

Le indicazioni sono giunte dal settore tecnico nazionale e al TC di Carbonia non è rimasto che obbedire. La piccola tennista, allenata da Marco Loi, si era già messa in mostra l'anno scorso in diverse competizioni regionali ma stavolta (e per la prima volta) gli occhi su di lei sono stati puntati anche dai tecnici federali italiani.

Piedi rigorosamente per terra, massima umiltà e concentrazione per la scuola e per le altre attività che connotano una spensierata bambina di 10 anni fra le cui priorità adesso non c'è il tennis ma lo studio, gli amici e la famiglia, ma intanto il Tc Carbonia e i genitori non nascondono una immensa soddisfazione per questo piccolo grande risultato già ottenuto. La piccola partirà dopodomani alla volta della Campania.

