Il "Sardinia beach sport" debutta all'ippodromo di Sassari, dove per l'occasione è stato allestito un campo in sabbia per il beach volley. Sabato e domenica, a partire dalle ore 9, l'impianto di via Rockefeller accoglierà gli atleti iscritti alla "Spring edition".

L'evento a carattere promozionale/amatoriale vedrà la partecipazione di alcuni importanti atleti del circuito. Sarà presente a Sassari Alessandro Francesconi, allenatore Nazionale FIPAV di Beachvolley con all'attivo numerose partecipazioni e podi al Campionato Assoluto e a Tornei Nazionali (Kiklos, Bibione, Sunset, Riviera, etc.). Altra guest star Luca Carpita, maestro di Beach volley in Toscana, uno tra i migliori giocatori della regione, anch'egli con diverse partecipazioni al Campionato Assoluto e alla Coppa Italia.

Occhio pure a Marco Maestri, molto famoso nell'ambiente per i numerosi exploit nei tornei del circuito nazionale e per la sua incredibile capacità agonistica di riuscire a vincere con chiunque giochi al suo fianco.

L'intera giornata di sabato 5 (dalle 9 alle 18) sarà dedicata al torneo misto che vedrà in campo 12 coppie di atleti, mentre domenica, dalle 9 alle 16.30 si svolgeranno i tornei maschili e femminili con premiazione a seguire.

© Riproduzione riservata