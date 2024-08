Manuel Fois è campione d'Italia. L'alfiere del Beach Time Toro's School Cagliari (allenato da Ruben Puddu) ha conquistano lo scudetto nel singolare maschile dei Campionati Italiani Assoluti di Beach Tennis Proxienergy in corso di svolgimento sulla sabbia dell'Eolo Beach Sports di Torregrande.

«Per me è un sogno. Il tabellone era difficile e non mi aspettavo di vincere, ma partita dopo partita ci ho creduto e alla fine la mia motivazione ha fatto la differenza. E' una gioia incredibile che voglio condividere, soprattutto, con il mio coach, la mia famiglia e tutta la Beach Time Toro's School, Battere una leggenda come Garavini in questo modo mi dà fiducia per il proseguo della mia carriera», ha dichiarato il neocampione italiano.

Nelle fasi calde del torneo, Fois ha battuto nei quarti la testa di serie numero 2 Giulio Brunello (9-7), in semifinale Francesco Rocchi (9-1) e in finale il numero 1 del seeding Marco Garavini (9-3).

«Manuel è un esempio di atleta. A soli 16 anni ha vinto un titolo incredibile. Quando quattro anni fa lo vidi, gli promisi che se mi avesse seguito l'avrei portato al titolo assoluto e oggi questo sogno si è realizzato», commenta coach Puddu.

Nel singolare femminile, Maddalena Cini ha conquistato il titolo battendo 9-7 in finale Giulia Renzi.

© Riproduzione riservata