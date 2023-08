Sessantaquattro atleti nel maschile e cinquantasei nel femminile si sono dati battaglia sui campi dell'Eolo Beach Sports di Torregrande, a Oristano, per il Bt100 Eolo Beach Contest-Proxienergy, torneo internazionale Itf di beach tennis.

Nel tabellone maschile, vittoria per Luca Cramarosa e Tommaso Giovannini, che hanno avuto la meglio per 7-6(2), 6-2 su Niccolò Gasparri e Gabriele Gini.

Nel femminile, successo per Elena Francesconi e Greta Giusti al termine di una finale tiratissima e vinta 3-6, 6-3, 12-10 sulla tennista sarda della Beach Tribu Cagliari Giulia Deiana e sulla marchigiana Maddalena Cini.

