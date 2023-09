L'Italia batte 2-1 il Portogallo e si qualifica per la finalissima dell'Euro Beach Soccer League 2023, i Campionati Europei maschili che si concludono domani. sera sui campi allestiti sulla spiaggia del Lido San Giovanni, ad Alghero. Alle 18, gli azzurri sfideranno la Spagna, che ha battuto 4-2 la Bielorussia.



ITALIA-PORTOGALLO 2-1

Italia: Casapieri, Genovali, Giordani, Bertacca, Remedi. Carpita, Miceli, Sciacca, Fazzini, Zurlo, Sassari, Alla. Coach Emiliano Del Duca.

Portogallo: Andrade, Coimbra, Jordan, Be Martins, Leo Martins. Lourenco, Torres, Pinhal, Ruben Brilhante, Pintado, Bernardo. Coach Mario Narciso.

Reti: 1' Be Martins, 5' Bertacca, 4'st Giordani.

