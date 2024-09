L'Italia vuole il bis. Gli azzurri battono 4-3 la Spagna al supplementare (vendicando sportivamente l'1-4 subito nel girone eliminatorio) e domani, alle 18, sfideranno il Portogallo nella finale dell'Ebsl Superfinal 2024, la fase finale degli Europei di beach soccer maschile in corso di svolgimento ad Alghero.

Grande protagonista della gara Remedi, autore di una tripletta. Di Fazzini l'altra rete azzurra, mentre per gli iberici hanno trovato il gol il portiere Pablo e Suli Batis (doppietta). Proprio il numero 9 iberico ha mandato la sfida al supplementare segnando a 45” dalla fine. Ma Remedi, in apertura di extratime, ha trovato la zampata decisiva. A 86” dalla fine, secondo giallo per capitan Chiky Ardil e Spagna in inferiorità numerica.



Italia-Spagna 4-3 dts.

Italia: Casapieri, Josep Jr, Giordano, D’Agostino, Remedi, Paterniti, Genovali, Sciacca, Alla, Zurlo, Fazzini, Andriani. Ct Del Duca.

Spagna: Pablo, Oliver, David Ardil, Domingo, Chiky Ardil, Jose Arias, Pedro, Suli Batis, Kuman, Juanmi, Ridu, Ramy. Ct Lacarcel.

Arbitri: Vitalij Gomolko (Lit), Sergio Soares (Por), Lukasz Ostrowski (Pol), Matthieu Dor (Fra).

Reti: 5’ Pablo (S), 6’ e 7' Remedi, 3’st Suli Batis (S), 9’ Fazzini, 11’tt Suli Batis (S), 1’ts Remedi.

