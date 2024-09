Il Portogallo è campione d'Europa. I lusitani hanno battuto 5-1 l'Italia nella finale dell'Ebsl Superfinal 2024, la fase finale degli Europei di beach soccer maschile, disputata oggi alla Beach Arena di Alghero.

I portoghesi hanno messo in chiaro le cose nel primo terzo di gara, quando sono andati in rete con Be Martins, Laurenco e Jordan nel giro di sei minuti. Nell'ultimo terzo, sono arrivati anche i gol di Be Martins e Brilhante. In chiusura, la rovesciata di Zurlo ha mosso il risultato degli azzurri.



Italia-Portogallo 1-5

Italia: Casapieri, Josep Jr, Genovali, Giordani, Remedi, Paterniti, Sciacca, Alla, Zurlo, Fazzini, D’Agostino, Andriani. Ct Del Duca.

Portogallo: Pedro Mano, Coimbra, Jordan, Be Martins, Leo Martins, Lourenço, Pinhal, Brilhante, Algarvio, Pintado, Bernardo, Ruben Regufe. Ct Narciso.

Arbitri: Lukasz Ostrowski (Pol), Vladimir Tashkov (Bul), Matthieu Dor (Fra), Malte Gerhardt (Ger).

Reti: 3’ Be Martins, 6’ Laurenço, 9’ Jordan, 1’tt Be Martins, 7' Brilhante, 10’ Zurlo (I).

