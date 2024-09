Seconda sconfitta in tre partite per il Cagliari femminile nella World Winners Cup, il Mondiale per club, nella seconda settimana della World Beach Soccer Cup 2024 in corso di svolgimento nella Beach Arena di Alghero.

Le rossoblu hanno perso 5-3 contro le spagnole dell'Higicontrol Melilla, che festeggia così la matematica qualificazione alle semifinali come prima del Gruppo A. Il Cagliari, attualmente secondo a pari punti con le olandesi del Zeeland Ladies, deve conquistare i tre punti domani mattina contro le statunitensi del Bsvb Elite e poi sperare i risultati favorevoli nell'ultima giornata.

Contro le spagnole, parte bene il Cagliari: prima Ana Bè ipnotizza Pilar dal dischetto, poi Bednarska sblocca il risultato. Andrea Miron pareggia all'8', ma Naticchioni è brava e furba a intercettare un pallone giocato dalla difesa spagnola, trovando la rete del 2-1. Il secondo terzo è di marca iberica, con l'uno-due firmato da Sara Tui e Wiard. L'ultimo terzo si apre con il 4-2 di Sara Tui, capitan Privitera di testa riporta sotto il Cagliari, ma Pilar sigilla la sfida con il 5-3 finale.

«Abbiamo giocato praticamente contro setto-otto nazionali spagnole, quindi contro una squadra rodata nel tempo, che ha appena finito di disputare gli Europei», sottolinea Manuel Perra, allenatore del Cagliari, «Per noi era difficile, ma ci siamo comportati bene e abbiamo dimostrato di stare in gara per tutti e tre i tempi. Siamo andati in vantaggio, però la loro esperienza alla lunga si è vista e hanno portato a casa questa vittoria». La qualificazione è ancora in gioco. «Noi adesso dobbiamo sperare di vincere domani e poi dobbiamo guardare le altre partite per sperare di arrivare almeno seconde nel girone per poter giocare la semifinale», conclude il tecnico rossoblu.

