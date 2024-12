L’estate è ancora lontana ma la ventiduesima edizione del Campionato 2025 di beach soccer a firma Figc Lega Nazionale Dilettanti sta già iniziando a prendere forma.

Il Dipartimento Beach Soccer della Figc-Lnd si è riunito di recente in consiglio per cominciare a delineare quali saranno le città che ospiteranno le tappe dei vari campionati italiani. Le location individuate sono Alghero, Terracina, San Benedetto del Tronto, Castellammare di Stabia, Tirrenia e Cirò Marina.

Tra le protagoniste ci sarà quindi anche la città di Alghero, che nel mondo del beach soccer è parecchio conosciuta. Il comune catalano vanta, oltre che un passato per quanto riguarda il beach nazionale, anche una tradizione internazionale. La sabbia algherese, nel corso degli anni, è stata teatro di eventi di altissimo livello come l'Euro Beach Soccer League e il Mondiale per Club.

Inoltre, sulle spiagge della Barceloneta sarda, la Nazionale Italiana di Emiliano Del Duca ha scritto pagine storiche laureandosi per due volte campione d'Europa. Dopo aver ospitato una tappa di Coppa Italia nel 2018, ora Alghero apre le sue porte anche al campionato italiano. A breve verranno svelate le date e quali categorie avranno il privilegio di giocare in Sardegna.

