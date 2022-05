Il 360GG è in Serie A. I cagliaritani hanno vinto anche il ritorno dello spareggio promozione contro l’Active Network per 3-2 e possono festeggiare al PalaConi l’accesso alla massima serie. Una squadra sarda in A maschile mancava dal 2015.

La San Sebastiano Ussana perde invece l’andata dei playoff nazionali di C1. La squadra di Calabretta è stata sconfitta 5-1 a Roma dal Grande Impero. Nel ritorno in Sardegna dell’11 giugno sarà chiamata alla grande rimonta per sperare ancora nella B.

A2 femminile. La Jasnagora è l'unica squadra sarda rimasta in corsa nei playoff di A2 femminile. Domani alle 14.30 la formazione allenata da Argento riceve a Sestu il Progetto Futsal. In palio la finale per la Serie A di Salsomaggiore. Il Cus Cagliari insegue invece la salvezza. Domani mattina il ritorno del playout in casa contro il Top Five. All'andata le universitarie avevano vinto 3-1.

© Riproduzione riservata