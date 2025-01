Una vittoria netta e limpida, utile ad archiviare le ultime due sconfitte consecutive e a ripartire con slancio. Può sorridere la Sardegna Marmi Cagliari, che sabato, in casa della Virtus Benevento fanalino di coda della Serie A2 Femminile di basket, ha trovato un successo (67-47 il finale) che ha spalancato le porte della quinta piazza in classifica.

«È stata una bella prestazione di quasi tutto il gruppo», commenta il tecnico Fabrizio Staico, «abbiamo controllato già dal secondo periodo, per poi scappare via nel secondo tempo. Le ragazze sono state tutte coinvolte, senz’alto in diversa misura, e tutte hanno in qualche modo dato il meglio per costruire questa vittoria».

La Virtus si è sbloccata nel nuovo anno e ora vuole riprendere a correre: «La prossima gara ci vedrà affrontare una squadra attrezzata come Livorno. Cominceremo a prepararci alla ripresa degli allenamenti. Sarà gara importante per il nostro futuro e confido in una grande prova di tutto il gruppo».

Se la Sardegna Marmi esulta, la Nuova Icom Selargius non può certo fare altrettanto dopo il ko interno contro il Sanga Milano (60-63). Ma il morale della truppa di Maslarinos è comunque alto: la prestazione solida che ha messo in seria difficoltà una delle compagini più attrezzate del torneo ha rinsaldato le certezze del collettivo giallonero, che può a pieno titolo dire la sua nella corsa verso i playoff: «Sono orgoglioso delle ragazze», dice il tecnico greco del San Salvatore, «hanno giocato e lottato per tutti e 40 i minuti. Milano è una signora squadra ma abbiamo concesso loro troppi rimbalzi e tiri liberi. Alla fine abbiamo avuto anche un pizzico di sfortuna, in ogni caso niente alibi, torniamo a lavorare insieme per fare bene nel prosieguo del campionato». All'orizzonte c'è già la sfida di sabato prossimo, ancora in casa, contro Salerno: una vittoria sarebbe fondamentale per alimentare le speranze di post season.

