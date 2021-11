Il Banco di Sardegna resta in crisi. A Casale Monferrato vince la neopromossa Tortona 95-89. La quarta sconfitta di fila rende urgente il reperimento sul mercato di un nuovo play straniero, ma rimette in discussione inevitabilmente la panchina di Demis Cavina, perché Sassari sembra sempre incompleta e incapace di crescere: in una giornata straordinaria nel tiro da tre punti (18/32) ha faticato a costruire tiri da due e ha difeso malissimo nel terzo quarto, incassando 40 punti a fronte dei 28 segnati.

Tortona senza il play americano Wright, infortunato, compensa l'assenza di uno straniero nel Banco, che non ha ancora il sostituto di Clemmons, andato in Turchia ad Ankara.

Quintetto di Champions con Gentile a fare il play e a segnare anche le prime due triple. Entra Diop per Mekowulu ed è massimo vantaggio: +5, 9-14 all'8'.

È un festival degli orrori nel tiro da due, perché le squadre corrono ma sbagliano tanto. La Dinamo però è calda da tre e con Devecchi e Logan ritocca il massimo divario: 20-27 al 14'.

Tortona difende meglio, crea problemi all'attacco sassarese e recupera sorpassando con contropiede di Macura: 29-28 al 16'. Il Banco arriva a -5 poi si sblocca Burnell con una bomba e Mekowulu schiaccia in contropiede su alley-oop di Logan: 35 pari al 19'.

Al rientro Sassari continua a tirare benissimo da tre ma ha poco altro in attacco e soprattutto zero o quasi in difesa. Si esalta invece Macura che segna da tre, recupera e segna ancora con libero aggiuntivo. Cain completa il break da 11-0. Sassari annaspa, finisce a -13 al 29' e solo le triple di Logan impediscono che il match sia già finito.

Nell'ultimo quarto il Banco non si ritrova e scivola anche a -17 (88-71 al 35'). La difesa sassarese si allunga e pressa, Gentile e Burnell combattono quasi da soli (88-78), si aggiunge il cecchino Logan: 93-86 a un minuto e mezzo dal termine, -4 a 6 secondi con tripla di Burnell, ma ormai è finita.

I tabellini

Tortona: Mortellaro ne, Cannon 4 Tavernelli 9 Filloy 9 Mascolo 9 Rota ne, Severini 3 Sanders 17 Daum 12 Cain 17 Macura 15. All. Ramondino.

Sassari: Logan 22 Gandini ne, Devecchi 3, Treier 7 Chessa, Burnell 22 Bendzius 5 Mekowulu 12 Gentile 13 Battle 2 Diop 2 Borra ne. All. Cavina.

