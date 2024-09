La Serie C Unica di basket maschile è pronta a vivere i suoi primi scorci di basket giocato. Venerdì e sabato, il parquet di via Pessina a Quartu, sarà il teatro del tradizionale Torneo "Sant'Elena" organizzato dalla Ferrini Basket, che per l'occasione presenterà la nuova partnership commerciale con l'azienda Pisano Arredamenti.

A partecipare al quadrangolare, oltre ai padroni di casa biancoverdi, saranno altre due formazioni di Serie C come Antonianum e Olimpia Cagliari e l'Astro, che dopo la retrocessione dello scorso anno prenderà parte alla Divisione Regionale 1.

La prima palla a due si alzerà venerdì 20 settembre alle 18.30 con il derby quartese tra Ferrini e Antonianum. A seguire spazio alla seconda semifinale tra Olimpia e Astro. Sabato, a partire dalle 18, le due finali.

