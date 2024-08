Si è conclusa a Marrubiu la 20sima edizione del “Memorial Fenu – Streetball” di basket.

Organizzato da Polisportiva e Centro Minibasket Marrubiu, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha visto protagonisti per 10 giorni gli appassionati della palla a spicchi dai 3 anni in su. Infatti, oltre alle categorie Open, Amatori e Under 16, grandi protagonisti sono stati anche i piccoli del settore minibasket marrubiese.

Sui campi ricavati negli spazi di via Piave, fronte piazza Amsicora, si è giocato con l’ormai consolidata formula del 3 contro 3 a metà campo. Per quanto riguarda i risultati finali, la vittoria è andata, nella categoria Open, a “La Tanca Hawks” che hanno superato nella finalissima la formazione del “STRDGC” per 22-12. Tra gli Amatori, invece, i “Tinky Winky” hanno avuto la meglio per 12-8 su “KB24”. Nella categoria Under 16, infine, vince il “Team Guacamole”, con il punteggio di 11-8 sul “Team Pollo Arrosto”.

