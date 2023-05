Il campionato di Serie D regionale maschile ha la prima finalista playoff. È la Dinamo Academy che, dopo la vittoria in gara 1, supera, a domicilio, per 51-66 la Cantine Giba Astro in gara 2 di semifinale. Serie chiusa sul 2 a 0 in favore della compagine algherese che ora attende il nome dell’altra finalista.

Gara 2. Il quintetto allenato da Antonio Mura parte forte, mettendo il muso davanti già al 10’ (14-18). Nel secondo quarto ecco l’allungo ospite, fino alla doppia cifra di vantaggio dell’intervallo (27-37). La musica non cambia al rientro dal riposo lungo e +12 al 30’ (40-52). Nell’ultima frazione vantaggio consolidato e obiettivo raggiunto con il +15 finale. Miglior realizzatore della gara è il “cecchino” del torneo, Enrico Casu, con 23 punti. Nell’Astro la coppia Bonacci-Badellino si ferma a 16 punti personali.

La situazione. La Dinamo Academy, dopo aver superato l’ostacolo Astro, attende l’avversaria dalla seconda semifinale. L’altra sfida vede, al momento, avanti La Casa del Sorriso Su Planu che si è imposta in gara 1 sulla Visionottica Carbonia per 73-65. Gara 2 è in programma oggi, a Carbonia, alle 20. In caso di successo “miners”, tutto si sposterebbe alla decisiva gara 3 di domenica. La vittoria selargina, invece, chiuderebbe la serie decretando la seconda finalista.

