Novità sulla panchina dell'Antonianum Quartu (Serie C di basket maschile). Il club quartese ha scelto di affidarsi a coach Giancarlo Bogo, tecnico oristanese con un passato, sia da giocatore che da allenatore, nelle fila dell'Azzurra.

Accanto a lui, nelle vesti di assistant coach, è stato confermato Manuel Puddu, mentre per il ruolo di preparatore atletico ci sarà Matteo Muscas.

Lo staff societario quartese, inoltre, si è arricchito grazie agli ingressi di Marco Chessa, Tore Fraghi e Bastiano Nurra.

Bogo sostituisce Pierfrancesco Zurru, che nelle ultime due annate ha guidato i biancoblù prima alla finale per la promozione in C Gold (persa contro l'Esperia dopo aver eliminato i "cugini" della Ferrini in un'accesissima semifinale), poi ai quarti di finale playoff.

