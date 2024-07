Inizia a delinearsi il quadro della prossima Serie C Unica di basket maschile. La scorsa settimana, infatti, è scaduto il termine delle iscrizioni al primo campionato regionale, che non vedrà più ai nastri di partenza la Manitech Elmas, retrocessa dopo i playout nell'ultimo torneo. A sostituire i masesi sarà la Coral Alghero, che ha vinto la Divisione Regionale 1 (ex Serie D).

Al momento, dunque, dovrebbero essere 9 le formazioni al via: i campioni uscenti dell'Innovyou Sennori (che dovrebbero allestire un organico ancor più competitivo per dare l'assalto alla promozione in B Interregionale), Torres, Ferrini, Antonianum, Sant'Orsola, Calasetta, Cus Sassari, Olimpia Cagliari e Coral Alghero.

Il Comitato regionale della Federbasket, guidato dal presidente Tore Serra, in questi giorni è al lavoro per provare a rimpolpare l'organico. L'obiettivo è convincere alcune formazioni di DR1 a salire di categoria per arrivare al numero minimo di 11. Dopo il consiglio federale in programma il prossimo 23 luglio il quadro dovrebbe diventare più chiaro. Dagli uffici di via Rockefeller, comunque, filtra un cauto ottimismo.

