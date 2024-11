Prosegue la marcia solitaria della Mercede Alghero in vetta alla classifica del torneo di Serie B Regionale Femminile di basket. Le ragazze allenate da Manuela Monticelli tornano a casa da Nuoro con la sesta vittoria stagionale in altrettante gare disputate.

La “sesta”. Mercede che, dunque, vince a Nuoro per 58-85, al termine di una gara sempre guidata nel punteggio. Algheresi che partono subito forte, portandosi sul +17 del 10’ (12-29). Allungo che non si arresta nei quarti centrali di gara (28-50 al 20’ e 44-77 al 30’), mentre negli ultimi 10’ il quintetto di Monticelli controlla e gestisce il margine. Top scorer della gara è Murgia, che festeggia la fresca convocazione con la nazionale Under 16, realizzando 27 punti.

Il terzetto. Sono tre le compagini che inseguono la vetta: San Salvatore, Cus Cagliari e Antonianum Quartu. Le selargine non hanno problemi contro la Virtus Cagliari e portano a casa il successo per 107-46. Partenza travolgente delle padroni di casa, con il parziale del primo quarto che segna 44-14. Progressione che non si ferma nella seconda frazione (66-21 al 20’) e nella ripresa, fino al +61 del 40’. Miglior realizzatrice è Lapa, con 28 punti. Il Cus Cagliari, invece, vince contro l’Astro (71-53). Partita equilibrata fino all’intervallo (30-31 al 20’), con le universitarie che attuano il break decisivo al rientro dal riposo lungo (53-37 al 30’). Negli ultimi 10’ il quintetto allenato da Federico Xaxa controlla e chiude sul +18 finale. La migliore della gara è Poddighe, del Cus, con 18 punti. L’Antonianum, infine, espugna il parquet del Su Planu per 28-68. Avvio bruciante da parte delle quartesi (7-25 al 10’) e reazione delle padroni di casa che arriva solo nella seconda frazione (22-33 al 20’). Quartesi che riallungano nella ripresa, fino al +40 finale. Nell’Antonianum, da segnalare i 16 punti di Demetrio Blecic.

Colpo esterno. È del Nulvi, che vince a Elmas per 63-75. Nulvesi che partono fortissimo (9-22 al 10’ e 15-41 al 20’). Le padrone di casa reagiscono nella ripresa, accorciano il divario, ma fino al -12 della sirena finale. Migliore realizzatrice della serata è Martellini, del Nulvi, con 24 punti.

