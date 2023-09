È la Virtus Cagliari la vincitrice del torneo organizzato dalla stessa società di via Pessagno in occasione dei suoi 60 anni di vita.

Battuto il Cus Cagliari, superato per 62-49. Al terzo posto Elmas che, nella finale di consolazione, ha avuto la meglio sull’Astro per 63-58. Il weekend di gare è stato un importante banco di prova per le formazioni partecipanti, in vista dell’imminente avvio del campionato di serie B femminile, in programma nel prossimo weekend.

Una finale giocata con grande impegno da entrambe le formazioni. Pronti via e la Virtus, piazza un break di 23-8 nei primi 10’. Nel secondo quarto le universitarie accorciano il divario sulle padroni casa, grazie alle iniziative di Caldaro e Gagliano, chiudendo sul 33-26 del riposo lungo. Il rientro è in equilibrio, con la Virtus che mantiene il vantaggio evitando il rientro delle ragazze allenate da Federico Xaxa (42-35 al 30’).

Ultimi 10’ combattuti. Il Cus ci crede e a metà frazione si porta a tre soli punti di distanza dalla Virtus. Il quintetto di Fabrizio Staico, però, con Pasolini, Lucchini e Diana Valcheva piazza il break vincente, che consente alle virtussine di festeggiare nel migliore dei modi il sessantesimo compleanno. Al termine la cerimonia di premiazione con il commovente ricordo di allenatori e presidenti (al quale è stata consegnata una targa commemorativa) che, nel corso degli anni sono stati protagonisti nella vita della società.

