Dopo la seconda giornata di andata si forma un terzetto in vetta al campionato di Serie B Femminile. A punteggio pieno, infatti, rimangono Virtus Cagliari, San Salvatore Selargius e Mercede Alghero.

Le battistrada. Nel trio di vetta spicca la netta vittoria della Mercede che, tra le mura di casa, dilaga contro il Basket Quartu (122-47). Una vena in attacco confermata dalla presenza, al termine dei 40’ di gioco, di ben 6 giocatrici in doppia cifra. La migliore è la Pysmennyk con 27 punti a referto. Largo successo anche per la Virtus contro l’Astro, 82-45. All’intervallo il divario è già sopra i 20 punti (43-20), con le ragazze allenate da Fabrizio Staico che nella seconda parte di gara allungano ulteriormente. Tra le cagliaritane le migliori realizzatrici sono Corda e Valtcheva con 13 punti. Colpo esterno del San Salvatore, in casa del Su Planu (36-57). Partenza sprint delle padroni di casa (15-2- al 10’); la reazione ospite arriva prima dell’intervallo, con il sorpasso (21-23 al 20’). Nella seconda parte di gara allungo selargino (26-40 al 30’), fino al +21 finale. Top scorer dell’incontro è Poddighe, con 18 punti.

Le altre. Combattuta, in particolare nei primi 20’, la sfida tra Antonianum e Cus Cagliari. Alla fine la spuntano le cagliaritane, per 50-63. Al 20’ la situazione è in estremo equilibrio (24-23 per le quartesi). Il quintetto allenato da Federico Xaxa cambia marcia nel terzo quarto (35-45 al 30’), consolida e allunga nell’ultimo e porta a casa i primi due punti stagionali. All’Antonianum non bastano i 25 punti messi a segno da Ljubenovic. Chiude il quadro delle gare la prima vittoria stagionale dell’Elmas, contro il Condor Monserrato (69-39). Tra le ospiti si mette in luce Scano, miglior realizzatrice con 18 punti.

© Riproduzione riservata