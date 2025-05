Inizia con una sconfitta la serie di semifinale playoff, per la Serie A/2 femminile, del Cus Cagliari. Il quintetto allenato da Federico Xaxa, infatti, perde 52-42 in casa della Meccanica Fantini Pontevico.

La gara. Avvio equilibrato, con le universitarie che riescono a chiudere la prima frazione sul +2 (8-10 al 10’). Nel secondo quarto nessuna delle due formazioni riesce a prendere in mano la situazione e punteggio in perfetta parità in concomitanza con l’intervallo (21-21 al 20’). Le padrone di casa allungano al rientro dal riposo lungo, raggiungendo il +7 al 30’ (38-31). Negli ultimi 10’ il pallino del gioco è ancora nelle mani delle lombarde, che aumentano il margine a proprio favore si presentano così per la gara di ritorno con il +10 finale. A Cagliari, il Cus dovrà, dunque, non solo conquistare la vittoria, ma farlo con più di 10 lunghezze di margine. La sfida è in programma sabato, alle 19, al PalaCus.

I tabellini.

Meccanica Fantini Pontevico - Cus Cagliari 52-42

Meccanica Fantini Pontevico: Kotnis 18, Visigalli 3, Racchetti 5, De Cristofaro 21, Bernardelli 3, Catterina, Adami ne, Vida 2, Rossi, S. Pintossi, L. Pintossi. Allenatore Doldi.

Cus Cagliari: Poddighe 5, Caldaro 6, Petronio 6, Saias 13, Pinna, Lai, Gagliano 8, Cassai, Scanu, Salvemme 2, Corso 2, Leon. Allenatore Xaxa.

Arbitri: Giudici e Vincenzi.

Parziali: 8-10; 21-21; 38-31; 52-42.

