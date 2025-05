Una semifinale che sembrava segnata, ma che ora è apertissima. Domenica, alle 18, al Palasport di Sorso, Innovyou Sennori e Coral Alghero si affrontano in Gara 3 per decidere chi volerà in finale nei playoff di Serie C Unica. Una sfida che si è accesa dopo il colpo di scena di Gara 2, con i catalani capaci di imporsi al PalaManchia, infliggendo alla capolista la prima sconfitta stagionale (95-75).

Fino a quel momento, il percorso dei romangini era stato impeccabile: stagione regolare dominata e quarti superati senza sbavature. Ma mercoledì, la squadra di coach Gabriele Piras, ha dovuto fare i conti con una Coral trasformata, spinta dalla serata di grazia dell’argentino Sahud, autore di 31 punti e autentico trascinatore.

Un risultato che ha sparigliato le carte e messo un pizzico di pressione sulle spalle di Sennori, ora chiamata a dimostrare di saper reagire anche nei momenti difficili. Perché una stagione costruita con continuità e autorevolezza rischia di fermarsi a un passo dal traguardo.

Alghero, invece, ha già compiuto un’impresa e arriva alla “bella” con entusiasmo e fiducia: ha ritrovato ritmo e la convinzione di potersela giocare fino in fondo, anche lontano da casa.

Ad attendere una delle due c'è l'Olimpia Cagliari, finalista dopo il 2-0 rifilato a Calasetta.

