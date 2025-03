La Virtus incappa in una sconfitta-beffa a Salerno, il San Salvatore piega con autorità il vice fanalino di coda Giussano e aggancia le cugine in classifica, nel vivo della zona playoff della Serie A2 Femminile di basket. E' questa l'estrema sintesi di un sabato agrodolce per le due squadre sarde impegnate nel torneo cadetto.



La Nuova Icom Selargius ha avuto la meglio su Giussano con un deciso 80-63, riscattando prontamente la delusione per la sconfitta contro Moncalieri. Le ragazze di Maslarinos, grazie a una prestazione solida e soprattutto a un finale in cui hanno fatto valere la loro superiorità, hanno conquistato una vittoria importante, che le mantiene nel cuore della zona playoff. In particolare, il duo Favre-Ceccarelli ha dominato: 24 punti per la prima e 19 per la capitana, decisivi per rompere l’equilibrio e chiudere la contesa.

Dall’altra parte, la Sardegna Marmi Cagliari è uscita sconfitta per 62-60 sul campo della Salerno Ponteggi, ma la prestazione è stata tutt’altro che negativa. Nonostante il quarto ko consecutivo, la squadra di Staico ha lottato fino all’ultimo, arrivando a essere avanti di 4 punti a due minuti dalla fine. Un break decisivo di 5 punti firmato da Orchi, però, ha deciso la gara in favore delle salernitane. Non sono bastati i 14 punti di Mounia El Habbab per evitare una nuova sconfitta, che però lascia spazio a buone indicazioni per il futuro.

Nuova Icom Selargius: Mura 11, Berrad 9, Favre 24, Thiam, Ceccarelli 19, Madeddu ne, D’Angelo 15, Ingenito, Pinna, Valenti, Lapa, Porcu. Allenatore Maslarinos

Foxes Giussano: Diotti 9, Lussignoli 17, Zanetti 9, Bernardi 15, Szajtauer 4, Ramon, Colico 3, Crippa 6, Pirozzi, Pallavicini. Allenatore Mazzetti

Parziali: 21-9; 38-33; 56-52

Basket Salerno: Silvino Oliveira 11, Valerio 6, Orchi 11, De Mitri 14, Yusuf 8, Naddeo ne, Scala, Tagliaferri ne, Esposito ne, Kirschenbaum 10, Scolpini, Vitali 2. Allenatore Nardone

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 10, Cadoni 6, Trozzola 11, Pellegrini Bettoli, El Habbab 14, Peric 9, Valtcheva 10, Vargiu ne, Gallus, Pasolini ne, Podda ne, Anedda ne. Allenatore Staico

Parziali: 25-15; 34-33; 43-45

