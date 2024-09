Sarà Dinamo Sassari-Virtus Bologna la finale del XIV Torneo Internazionale "City of Cagliari". Al PalaPirastu i biancoblù di Nenad Markovic hanno superato il Paok Salonicco per 83-70. Risultato positivo, nell'altra semifinale, anche per le V Nere, che hanno avuto ragione degli spagnoli di Gran Canaria per 79-62 dopo un match per larghi tratti dominato.

Dinamo in palla. Secondo test di pre season e seconda affermazione per i sassaresi, capaci di condurre per tutti i 40 minuti con pochissime sbavature. A Cagliari i tifosi del Banco hanno potuto scoprire il nuovo playmaker Justin Bibbins schierato in quintetto e subito capace di indicare la strada ai compagni in termini di applicazione e intensità difensiva. Dopo un mini break iniziale di 6-2, la Dinamo ha allungato fino al +7 con una tripla di Tambone, per poi andare alla prima pausa lunga avanti sul 24-15 grazie a una fiammata di Fobbs, mattatore del primo tempo con 14 punti a referto. Il buon momento dell'ex Bonn è proseguito anche nel secondo periodo, concluso ancora in vantaggio di 11 lunghezze (bene anche Renfro in uscita dalla panchina).

Al rientro in campo anche Bibbins si è fatto apprezzare per efficacia dai 6,75 m, poi il Paok ha provato ad alzare il ritmo nella metà campo difensiva e ha ridotto il gap fino al -8 aiutandosi anche con sprazzi di difesa a zona. Il Banco, però, è riuscito a trovare nuove risorse nonostante il forfait di Halilovic (out in avvio di terzo periodo per una botta al volto in seguito a uno scontro di gioco con Bartley), e ha ripreso in mano l'inerzia già al 30' sul +14 (64-50).

Nel finale Bendzius e soci hanno completato l'opera approfittando dell'ottimo momento di forma di Renfro, che ha fatto la differenza sui due lati del campo guidando i suoi verso la vittoria.

Sabato (ore 21) la Dinamo se la vedrà in finale con la Virtus Bologna, che nonostante le assenze di Belinelli, Cordinier, Shengelia, Grazulis e Cacok, è riuscita a mandare al tappeto con autorità una "big" di Eurolega come Gran Canaria. Decisivo un primo tempo scintillante di Tucker (17 punti) e un secondo altrettanto positivo di Clybyurn (16).

Alle 18.30, invece, Gran Canaria e Paok scenderanno in campo per la finale terzo-quarto posto.

Dinamo Sassari-Paok Salonicco 83-70

Banco di Sardegna Sassari: Cappelletti 4, Piredda ne, Bibbins 13, Trucchetti 5, Halilovic 2, Fobbs 14, Tambone 9, Udom 2, Bendzius 8, Vincini 4, Sokolowski 8, Renfro 14. Allenatore Markovic

Paok Mateco: Henderson 8, Upson 10, Forrester 4, Iatridis, Persidis 8, Katsivelis 4, Skoulariotis ne, Papadakis 5, Bartley 17, Reynolds 4, Kreuser 10. Allenatore Cancellieri

Parziali: 24-15; 48-37; 64-50

