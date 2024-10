Il Comitato regionale della Federbasket ha reso noto il calendario della prossima Serie C Unica maschile. Il via è previsto per il prossimo fine settimane (19-20 ottobre): ai nastri di partenza 11 formazioni: Pallacanestro Nuoro, Olimpia Cagliari, Il Veliero Calasetta, Innovyou Sennori, Basket Antonianum, Cus Sassari, Ferrini Quartu, Polisportiva Dinamo, Basket Coral Alghero, Sef Torres e Basket Sant’Orsola. La prima fase con girone all’italiana si concluderà nel fine settimana del 12 e 13 aprile 2025.

Il campionato sarà articolato su una fase regolare, con, al termine, playoff e playout. Addio alla vecchia formula che prevedeva la fase a orologio.

Questi gli accoppiamenti della prima giornata:

Basket Sant’Orsola – Sef Torres (sabato 19 ottobre ore 17:30);

Polisportiva Dinamo Sassari – Basket Coral 93 (sabato 19 ottobre ore 20:00);

Basket Ferrini – Cus Sassari (sabato 19 ottobre ore 20:00);

Basket Antonianum – Olimpia Cagliari (domenica 20 ottobre ore 18:30);

Innovyou Sennori – Pallacanestro Nuoro (domenica 20 ottobre ore 18:00)

Riposa: Il Veliero Calasetta

