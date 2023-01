Sarà una due giorni nel quale gli appassionati di basket regionale non potranno sicuramente annoiarsi. In serie D e Promozione maschile, B e C femminile sanno oltre 20 le gare da disputare.

Serie D. Nessuno scontro diretto per le prime posizioni nell’ultima giornata del girone di andata del secondo torneo regionale. Curiosità: tutto il girone giocherà domani. La capolista Innovyou Sennori cercherà un pronto riscatto in casa, ospitando Assemini.

Il quadro completo delle gare: Coral – San Sperate, domani ore 19; Visionottica Carbonia – Genneruxi, domani ore 18.30; Innivyou Sennori – Basket Assemini, domani ore 18.30; Dinamo 2000 – San Salvatore Selargius, domani ore 18; Carloforte – Dinamo Academy, domani ore 17; Masters – La Casa del Sorriso Su Planu, domani ore 18. Riposano Astro e Santa Croce Olbia.

Promozione. Impegno esterno, al sud, per la capolista Basket Iglesias. La prima della classe del Nord, invece, la Demones Ozieri, osserverà un turno di riposo. Le partite. Sud: Panda – Basket Poetto, domani ore 18; Basket Quartu – Basket Iglesias, domani ore 18; Serramanna – Sinis, domenica ore 18; Condor Monserrato – Beta, domani ore 19; Jolly Dolianova – Spirito Sportivo, domenica ore 18; Genneruxi – Madas Siliqua, domenica ore 19; Sinnai – Terralba, domenica ore 18. Nord: Arzachena – Aurea Sassari, domani ore 20; S. Orsola – Pallacanestro Nuoro, domenica ore 18; 80&Co. Basket – Ichnos Nuoro, domani ore 20; Basket Nulvi – CMB Porto Torres, domani ore 18.30. Riposa Demones Ozieri.

B regionale femminile. Turno di riposo per la Virtus Cagliari, prima in classifica dall’alto delle sue 12 vittorie in altrettante partite. Il programma delle gare del weekend: New Basket Ploaghe – Cus Cagliari, domenica ore 18; Antonianum Quartu – Mercede Alghero, domani ore 18.30; Astro – Kiron Elmas, domani ore 17; San Salvatore Selargius – Basket Su Planu, domenica ore 18.30.

C regionale femminile. In attesa dell’inizio della fase a orologio, in programma dalla prossima settimana, è stato fissato l’unico recupero della prima fase, quello della seconda di ritorno tra Coral Alghero e Basket Nulvi, domenica alle 19.

© Riproduzione riservata